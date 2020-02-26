كرة القدم بطريقة هوليوودية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 02:01

هل أنت متحمس لبداية الموسم الجديد؟ حسنا الدوري الإنجليزي الممتاز يبدأ، وبداية من الأسبوع المقبل ستتولى بداية الدوريات الأوروبية. كرة القدم تبدو أكثر شاعرية خلال الموسم الجديد مع حالة الجنون التي تشهدها سوق الانتقالات، الأمر يبدو كما يحدث في الأفلام التي تنتجها هوليوود. وبذكر هوليوود، هل تخيلت يوم أن ترى كرة القدم بطريقة أغلفة الأفلام الإعلانية؟ قامت شبكة "إي إس بي إن ب" بنقل تصميمات الأغلفة بتصور مختلف لنيل جايميسون. وينقلها لكم FilGoal.com.
الدوري الإيطالي الدوري الألماني الدوري الإنجليزي الممتاز في إنجلترا في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
جاتوزو: محبط بشكل قليل.. ولا يمكن الخطأ أمام برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
صن داونز يبرر.. لماذا وصل القاهرة مبكرا ويستضيف الأهلي عصرا ساعة | إفريقيا
زيدان وجوارديولا.. لدينا شيء نتفق عليه 2 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات الأربعاء 26-2-2020 والقنوات الناقلة - قمة زيدان وجوارديولا 2 ساعة | أوروبا
التظلمات لـ في الجول: من الوارد تخفيف عقوبات السوبر.. والفريقان لم يتقدما بالتماس حتى الآن 2 ساعة | الدوري المصري
بعد طرد فيدال وإنذار بوسكيتس.. برشلونة يستضيف نابولي بـ 13 لاعبا في الإياب 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
قد ينال إعجابك