كرة القدم بطريقة هوليوودية

هل أنت متحمس لبداية الموسم الجديد؟ حسنا الدوري الإنجليزي الممتاز يبدأ، وبداية من الأسبوع المقبل ستتولى بداية الدوريات الأوروبية. كرة القدم تبدو أكثر شاعرية خلال الموسم الجديد مع حالة الجنون التي تشهدها سوق الانتقالات، الأمر يبدو كما يحدث في الأفلام التي تنتجها هوليوود. وبذكر هوليوود، هل تخيلت يوم أن ترى كرة القدم بطريقة أغلفة الأفلام الإعلانية؟ قامت شبكة "إي إس بي إن ب" بنقل تصميمات الأغلفة بتصور مختلف لنيل جايميسون. وينقلها لكم FilGoal.com.