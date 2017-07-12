احتفال جريزمان وهدية غالي لمتعب الأبرز في صور فوز الأهلي على دجلة

الأربعاء، 12 يوليه 2017 - 23:47

صور من لقاء ربع نهائي كأس مصر بين الأهلي ووادي دجلة في ملعب السلام والذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف لهدف.
الأهلي وادي دجلة
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