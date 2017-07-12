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احتفال جريزمان وهدية غالي لمتعب الأبرز في صور فوز الأهلي على دجلة
الأربعاء، 12 يوليه 2017 - 23:47
احتفال جريزمان وهدية غالي لمتعب الأبرز في صور فوز الأهلي على دجلة
صور من لقاء ربع نهائي كأس مصر بين الأهلي ووادي دجلة في ملعب السلام والذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف لهدف.
الأهلي
وادي دجلة
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