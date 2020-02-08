في عيد ميلاده.. أكثر 10 لاعبين يحبهم حسن شحاتة

السبت، 08 فبراير 2020 - 10:31

يحتفل حسن شحاتة اليوم بعيد ميلاده الـ70، وهنا نرصد أكثر 10 لاعبين شاركوا مع المدرب المخضرم.
الزمالك حسن شحاتة
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