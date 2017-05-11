محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
اختبار في الجول
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أفضل هدافي مصر في بطولات إفريقيا للأندية
الخميس، 11 مايو 2017 - 15:14
أفضل هدافي مصر في بطولات إفريقيا للأندية
أفضل هدافي مصر في بطولات إفريقيا
أبو تريكة
حسام حسن
محمود الخطيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
معسكر مغلق لـ الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
ساعة |
الدوري المصري
مجاهد: الانتقادات الموجهة للبدري بسبب تجربته مع بيراميدز
2 ساعة |
الدوري المصري
ناتشو: ليس لدينا وقت للاستمتاع بالانتصارات
2 ساعة |
دوري أبطال أوروبا
"أمر غير مسبوق في أي مكان في العالم".. فولفسبورج يرعى فريق أمريكي
2 ساعة |
الدوري الألماني
مجاهد: قمة الدور الثاني ستكون بصافرة مصرية.. وهي مباراة غير حاسمة في مشوار الدوري
2 ساعة |
الدوري المصري
كورتوا: دافعنا أمام ليفربول كما لو كنا نلعب بـ12 لاعبا
3 ساعة |
دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - رامي جنيدي يقود الوحدة لنهائي الدوري السعودي لأول مرة في التاريخ
3 ساعة |
رياضات أخرى
في الدرجة الثانية - بعد رحلة استمرت 15 عاما.. رحيل سيد عيد عن النصر
3 ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
معسكر مغلق لـ الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
مجاهد: الانتقادات الموجهة للبدري بسبب تجربته مع بيراميدز
مجاهد: قمة الدور الثاني ستكون بصافرة مصرية.. وهي مباراة غير حاسمة في مشوار الدوري
تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
عودة بعد غياب ورقم تاريخي لـ محمود علاء.. أبرز أرقام فوز الزمالك على حرس الحدود
الأكثر مشاهدة
1
انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل
2
الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار
3
تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا
4
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: الحالة التي سينظر فيها لشكوى الزمالك
قد ينال إعجابك