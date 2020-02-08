محمد إبراهيم بالرقم 10 ردا على "الأزمة مع شيكابالا"

السبت، 08 فبراير 2020 - 10:31

محمد إبراهيم ظهر بالقميص رقم 10 خلال إحماء الزمالك قبل لقاء المقاصة ليرد على أنباء وجود خلاف مع شيكابالا
الزمالك
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