جوائز الأفضل في اسبانيا لموسم 2015/16

أعلن الاتحاد الإسباني عن جوائز أفضل حارس مرمى، مدافع، لاعب وسط، مهاجم، أفضل لاعب وسط، أفضل لاعب أجنبي وأفضل مدرب بالنسبة للدرجة الأولى