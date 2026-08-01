سجدة حمزة عبد الكريم في أبرز صور ودية برشلونة أمام برمنجهام

إسبانيا بطل المونديال ضمن أبرز صور نهائي كأس العالم 2026

تألق لامين يامال في أبرز صور فوز إسبانيا على فرنسا في كأس العالم

إصابة واحتفال ميرينو ضمن أبرز صور فوز إسبانيا على بلجيكا في كأس العالم

احتفال مبابي في أبرز صور فوز فرنسا على المغرب في كأس العالم

ثنائية دي كيتيلير في أبرز صور فوز بلجيكا على أمريكا بكأس العالم

احتفال ميرينو في أبرز صور فوز إسبانيا على البرتغال في كأس العالم

خمسة أهداف في أبرز صور فوز إنجلترا على المكسيك بكأس العالم

أبرز صور مباراة إسبانيا ضد النمسا في كأس العالم