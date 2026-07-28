أبرز صور تقديم بيراميدز لصفقتة الجديدة إياد العسقلاني

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 14:14

أبرز صور تقديم بيراميدز لصفقتة الجديدة إياد العسقلاني
بيراميدز إياد العسقلاني
نرشح لكم
أبرز صور تتويج المصري ببطولة كأس عاصمة مصر بالفوز على إنبي أبرز صور احتفالات المصري بعد الفوز على زد ظهور خالد النبوي في أبرز صور مواجهة المصري ضد الأهلي بكاء محمد شحاتة ودخلة حماسية للجمهور في ليلة تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري اللقب الثاني في أبرز صور تتويج بيراميدز بكأس مصر على حساب زد أهداف الشحات وزيزو وبنشرقي في أبرز صور فوز الأهلي على إنبي بكاء بيزيرا في أبرز صور فوز الزمالك على سموحة بالدوري زيارة محمود الخطيب لمشجع الأهلي الذي تعرض لحادث سير قبل القمة
أخر الأخبار
المصري يوقع عقدا مع راع جديد 35 دقيقة | الكرة المصرية
حمزة عبد الكريم: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف مع برشلونة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر للشباب يهزم الأردن بثلاثية وديا 47 دقيقة | منتخب مصر
فليك: حمزة عبد الكريم يمتلك إمكانيات كبيرة 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيمرس فاي يرحل عن تدريب منتخب كوت ديفوار ساعة | الكرة الإفريقية
حمزة عبد الكريم سجل ثنائية.. برمنجهام ينتصر على برشلونة بركلات الترجيح ساعة | الكرة الأوروبية
حمزة عبد الكريم يسجل ثنائية لـ برشلونة أمام برمنجهام وديا ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على انتقال سيحا للمصري 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 2 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 3 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 4 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي