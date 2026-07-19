صاروخية رايس في أبرز صور فوز إنجلترا على فرنسا

الأحد، 19 يوليه 2026 - 00:32

صاروخية رايس في أبرز صور فوز إنجلترا على فرنسا
منتخب فرنسا منتخب إنجلترا كأس العالم
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