تألق أوناحي في أبرز صور فوز المغرب على كندا في كأس العالم

احتفال مبابي في أبرز صور فوز فرنسا على باراجواي

احتفال لويس دياز في أبرز صور فوز كولومبيا على غانا

احتفال ميسي في أبرز صور مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي

بانينكا صلاح واحتفال إمام ضمن أبرز صور فوز مصر على أستراليا في كأس العالم

فوز قاتل و4 أهداف غير محتسبة ضمن أبرز صور كرواتيا ضد البرتغال في كأس العالم