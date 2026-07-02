بالوجون سجل وطُرد ضمن أبرز صور أمريكا والبوسنة في كأس العالم
الخميس، 02 يوليه 2026 - 06:12
بالوجون سجل وطُرد ضمن أبرز صور أمريكا والبوسنة في كأس العالم
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