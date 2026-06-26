5 أهداف وفوز قاتل ضمن أبرز صور تركيا أمام أمريكا في كأس العالم
الجمعة، 26 يونيو 2026 - 07:39
5 أهداف وفوز قاتل ضمن أبرز صور تركيا أمام أمريكا في كأس العالم
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