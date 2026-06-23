ثنائية رونالدو ضمن أبرز صور مباراة البرتغال ضد أوزبكستان

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 21:25

ثنائية رونالدو ضمن أبرز صور مباراة البرتغال ضد أوزبكستان
البرتغال أوزبكستان كأس العالم 2026 كريستيانو رونالدو
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