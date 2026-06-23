تألق هالاند في أبرز صور فوز النرويج على السنغال في كأس العالم

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 04:56

تألق هالاند في أبرز صور فوز النرويج على السنغال في كأس العالم
كأس العالم
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