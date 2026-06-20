ثنائية جاكبو ضمن أبرز صور مباراة هولندا ضد السويد

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تصديات روم ضمن أبرز صور تعادل كوراساو مع الإكوادور في كأس العالم

ثنائية أونداف في أبرز صور فوز ألمانيا على كوت ديفوار في كأس العالم

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