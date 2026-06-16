كأس العالم - هدف عبد الإله العمري في أبرز صور تعادل السعودية مع أوروجواي
الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 05:01
كأس العالم - هدف عبد الإله العمري في أبرز صور تعادل السعودية مع أوروجواي
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