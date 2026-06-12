جلسة التصوير الرسمية لـ منتخب مصر في كأس العالم 2026
الجمعة، 12 يونيو 2026 - 23:04
جلسة التصوير الرسمية لـ منتخب مصر في كأس العالم 2026
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