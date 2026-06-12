أبرز صور افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك
الجمعة، 12 يونيو 2026 - 01:18
أبرز صور افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك
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