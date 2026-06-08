أبرز صور تتويج المصري ببطولة كأس عاصمة مصر بالفوز على إنبي

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 23:14

أبرز صور تتويج المصري ببطولة كأس عاصمة مصر بالفوز على إنبي
المصري إنبي كأس عاصمة مصر
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