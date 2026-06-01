مران منتخب مصر الأول في أمريكا استعدادا لكأس العالم
الإثنين، 01 يونيو 2026 - 10:55
مران منتخب مصر الأول في أمريكا استعدادا لكأس العالم
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