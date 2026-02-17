انتصار تاريخي في أبرز صور فوز سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك

احتفال بيزيرا في أبرز صور مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

عودة إمام عاشور للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية

رسالة من الجمهور وقذيفة في أبرز صور انتصار الزمالك على سموحة