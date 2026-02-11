رسالة من الجمهور وقذيفة في أبرز صور انتصار الزمالك على سموحة
الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 20:14
أبرز صور من لقاء الزمالك وسموحة الذي أقيم في ملعب هيئة قناة السويس في الجولة 14 من الدوري المصري والذي انتهى بفوز الفريق الأبيص بهدف دون رد.
نرشح لكم
انتصار تاريخي في أبرز صور فوز سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك تألق صلاح محسن في أبرز صور فوز المصري على زيسكو عودة إمام عاشور للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية احتفال ياسين مرعي في أبرز صور الأهلي ضد الإسماعيلي جوهر نبيل يبدأ مهام عمله كوزير الشباب والرياضة تخليد ذكرى العشرين في أبرز صورة خسارة الزمالك من زيسكو تألق شوبير في أبرز صور تعادل الأهلي مع شبيبة القبائل سبعة أهداف في أبرز صور كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك (الدوري المصري)