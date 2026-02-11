احتفال ياسين مرعي في أبرز صور الأهلي ضد الإسماعيلي

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 17:58

احتفال ياسين مرعي في أبرز صور الأهلي ضد الإسماعيلي
الإسماعيلي الأهلي الدوري المصري
أخر الأخبار
سبورت: بيدري سيشارك أمام ليفانتي لدقائق معدودة 43 دقيقة | الدوري الإسباني
محمد كمال مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس إفريقيا للسيدات 44 دقيقة | رياضة نسائية
حسام عوار: انتقال بنزيمة إلى الهلال أمر طبيعي.. وأريد مساعدة الجزائر في كأس العالم 52 دقيقة | سعودي في الجول
الزمالك ينتقد الأخطاء التحكيمية في بيان رسمي "النادي لن يقف مكتوف الأيدي" ساعة | الدوري المصري
شكوك حول مشاركة مدافع اتحاد جدة أمام الهلال ساعة | سعودي في الجول
نواه لانج: الفوز على يوفنتوس بخماسية؟ المهمة لم تنته بعد ساعة | دوري أبطال أوروبا
أربيلوا: الحكم أخبرني إنه لم يسمع شيء.. وفريق مورينيو لن يستسلم ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب بلوزداد: المصري ليس فريقا سهلا والقرعة منحتنا ما أردناه 2 ساعة | الكرة المصرية
