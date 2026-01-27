احتفال زيزو في أبز صور فوز الأهلي على وادي دجلة بالدوري المصري

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 18:13

احتفال زيزو في أبز صور فوز الأهلي على وادي دجلة بالدوري المصري
الأهلي وادي دجلة زيزو الدوري المصري
نرشح لكم
تألق الدباغ ضمن أبرز صور مواجهة الزمالك ضد بتروجت في الدوري دون أهداف.. أبرز صور تعادل الزمالك مع المصري سلاح الكرات الثابتة المدمر في أبرز صور فوز فلامنجو على بيراميدز بداية معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الإفريقية كأس العرب - قميص رفعت ضمن أبرز صور تعادل مصر مع الكويت احتفال تريزيجيه في أبرز صور تعادل الأهلي أمام الجيش الملكي (دوري أبطال إفريقيا) تألق الجزيري في أبرز صور فوز الزمالك على زيسكو "ستظل لنا أسطورة خالدة".. أبرز صور وداعية الراحل محمد صبري
أخر الأخبار
إيقاف حكيمي والمدرب ورفض الاحتجاج.. كاف يعلن عقوبات نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال ساعة | أمم إفريقيا
مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مورينيو: ظننت أننا تأهلنا بعد التبديلات.. وتروبين سجل هدفا تاريخيا 3 ساعة | الدوري المصري
أربيلوا: فينيسيوس ومبابي ليسا السبب في الهزيمة ضد بنفيكا.. وهذا سبب التبديلات 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
برشلونة يحسم بطاقة التأهل المباشر بعد التغلب على كوبنهاجن برباعية 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
جنون كرة القدم.. رأسية حارس المرمى تمنح بنفيكا التأهل بفوز قاتل على ريال مدريد 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا 4 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي
/albums/12098/احتفال-زيزو-في-أبز-صور-فوز-الأهلي-على-وادي-دجلة-بالدوري-المصري