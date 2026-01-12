أمم إفريقيا - منتخب مصر يواصل الاستعداد لمواجهة السنغال

الإثنين، 12 يناير 2026 - 20:30

أمم إفريقيا - منتخب مصر يواصل الاستعداد لمواجهة السنغال
منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
ثنائية مرموش وصلاح في أبرز صور فوز مصر على كوت ديفوار ثنائية دياز وصيباري ضمن أبرز صور فوز المغرب على الكاميرون احتفال بولبينة في أبرز صور فوز الجزائر على الكونغو (أمم إفريقيا) إصابة محمد حمدي وهدف مروان ضمن أبرز صور فوز مصر على بنين أبرز صور فوز السنغال على السودان أمم إفريقيا - مشاركة البدلاء في أبرز صور مباراة مصر وأنجولا تعادل ضمن أبرز صور الكاميرون وكوت ديفوار هدف صلاح وطرد هاني ضمن أبرز صور منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا
أخر الأخبار
أمام باريس.. باريس سان جيرمان يودع كأس فرنسا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – نقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز إلى برج العرب 6 ساعة | الكرة المصرية
لأول مرة منذ 8 أعوام.. يوفنتوس يسجل خماسية في اكتساح كريمونيزي 6 ساعة | الكرة الأوروبية
إنزاجي: تغلبنا على النصر بعد معاناة 7 ساعة | سعودي في الجول
كرة سلة – فوز الاتحاد والأهلي والزمالك في الجولة الأولى للدور الثاني 7 ساعة | كرة سلة
جورجي جيسوس: العقيدي لا يستحق الطرد.. والهلال فريق مخضرم 7 ساعة | سعودي في الجول
هرب بالصدارة.. الهلال يفوز على النصر في دربي الرياض 8 ساعة | سعودي في الجول
رقم كارثي لم يحدث منذ 111 عاما لـ مانشستر يونايتد بعد الخروج من كأس إنجلترا أمام برايتون 8 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
/albums/12090/أمم-إفريقيا-منتخب-مصر-يواصل-الاستعداد-لمواجهة-السنغال