ثنائية مرموش وصلاح في أبرز صور فوز مصر على كوت ديفوار

أمم إفريقيا - منتخب مصر يواصل الاستعداد لمواجهة السنغال

إصابة محمد حمدي وهدف مروان ضمن أبرز صور فوز مصر على بنين

أمم إفريقيا - مشاركة البدلاء في أبرز صور مباراة مصر وأنجولا

هدف صلاح وطرد هاني ضمن أبرز صور منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا

هدفا صلاح ومرموش في أبرز صور فوز مصر على زيمبابوي

مران منتخب مصر الأول في المغرب استعدادا لأمم إفريقيا 2025

أمم إفريقيا - بعثة منتخب مصر تغادر إلى المغرب

عودة إمام عاشور في أبرز صور فوز مصر مصر على نيجيريا