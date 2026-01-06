احتفال بولبينة في أبرز صور فوز الجزائر على الكونغو (أمم إفريقيا)

إصابة محمد حمدي وهدف مروان ضمن أبرز صور فوز مصر على بنين

أبرز صور فوز السنغال على السودان

أمم إفريقيا - مشاركة البدلاء في أبرز صور مباراة مصر وأنجولا

تعادل ضمن أبرز صور الكاميرون وكوت ديفوار

هدف صلاح وطرد هاني ضمن أبرز صور منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا

أمم إفريقيا - تألق إلياس عاشوري في أبرز صور فوز تونس على أوغندا