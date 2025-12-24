أمم إفريقيا - تألق إلياس عاشوري في أبرز صور فوز تونس على أوغندا

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 00:15

أمم إفريقيا - تألق إلياس عاشوري في أبرز صور فوز تونس على أوغندا
تونس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
هدفا صلاح ومرموش في أبرز صور فوز مصر على زيمبابوي صواريخ جنوب إفريقيا في أبرز صور جنوب إفريقيا ضد أنجولا هدف داكا القاتل ضمن أبرز صور تعادل مالي ضد زامبيا تكريم حكيمي وهدف دياز ضمن أبرز صور المغرب ضد جزر القمر أبرز صور افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب مران منتخب مصر الأول في المغرب استعدادا لأمم إفريقيا 2025 أمم إفريقيا - بعثة منتخب مصر تغادر إلى المغرب مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة نيجيريا قبل كأس الأمم
أخر الأخبار
كأس عاصمة مصر – فاركو ينفرد بالصدارة على حساب إنبي.. وتعادل الكهرباء والاتحاد 9 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: عرض إماراتي يعيد بالوتيلي للمشهد بعد تجربة جنوى 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) موزمبيق.. انطلاقة من ديالو 34 دقيقة | أمم إفريقيا
تحت الأمطار.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا 42 دقيقة | أمم إفريقيا
نهاية سنين العجاف 56 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - زاها وديالو يقودان هجوم كوت ديفوار.. وماندافا أساسي مع موزمبيق ساعة | أمم إفريقيا
تقرير: تعقيدات مالية تجمد مفاوضات نابولي لضم ماينو من مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
لا جازيتا ديلو سبورت: يلديز يضع شرطين لتجديد عقده مع يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/albums/12080/أمم-إفريقيا-تألق-إلياس-عاشوري-في-أبرز-صور-فوز-تونس-على-أوغندا