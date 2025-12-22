هدفا صلاح ومرموش في أبرز صور فوز مصر على زيمبابوي

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 23:57

هدفا صلاح ومرموش في أبرز صور فوز مصر على زيمبابوي
هدفا صلاح ومرموش في أبرز صور فوز مصر على زيمبابوي
نرشح لكم
مران منتخب مصر الأول في المغرب استعدادا لأمم إفريقيا 2025 أمم إفريقيا - بعثة منتخب مصر تغادر إلى المغرب عودة إمام عاشور في أبرز صور فوز مصر مصر على نيجيريا مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة نيجيريا قبل كأس الأمم بداية معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الإفريقية كأس العرب - دعم كريم فؤاد في أبرز صور تعادل مصر مع الإمارات كأس العرب - قميص رفعت ضمن أبرز صور تعادل مصر مع الكويت هدف مرموش وتألق شوبير في أبرز صور مباراة مصر وكاب فيردي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق 7 ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - مرموش يكشف ما قاله حسام حسن للاعبي مصر بين شوطي مباراة زيمبابوي 7 ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا – إبراهيم حسن لـ في الجول: كشف طبي لمصطفى وحمدي.. وصلاح سليم 7 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 7 ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - مدرب أنجولا: جنوب إفريقيا من الأفضل في القارة.. ودفعنا ثمن خطئين 7 ساعة | أمم إفريقيا
انتصار غائب وتاريخ جديد من صلاح.. 11 رقما من فوز مصر القاتل على زيمبابوي 7 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - حسام حسن: سيناريو الفوز على زيمبابوي يثبت أن البطولة ليست سهلة 8 ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا 8 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/albums/12079/هدفا-صلاح-ومرموش-في-أبرز-صور-فوز-مصر-على-زيمبابوي