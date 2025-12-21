أبرز صور افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب
الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 20:43
أبرز صور افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب
نرشح لكم
هدفا صلاح ومرموش في أبرز صور فوز مصر على زيمبابوي صواريخ جنوب إفريقيا في أبرز صور جنوب إفريقيا ضد أنجولا هدف داكا القاتل ضمن أبرز صور تعادل مالي ضد زامبيا تكريم حكيمي وهدف دياز ضمن أبرز صور المغرب ضد جزر القمر مران منتخب مصر الأول في المغرب استعدادا لأمم إفريقيا 2025 أمم إفريقيا - بعثة منتخب مصر تغادر إلى المغرب مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة نيجيريا قبل كأس الأمم بداية معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الإفريقية