التتويج ضمن أبرز لقطات فوز باريس سان جيرمان بلقب كأس إنتركونتيننتال 2025

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 02:08

التتويج ضمن أبرز لقطات فوز باريس سان جيرمان بلقب كأس إنتركونتيننتال 2025
كأس إنتركونتيننتال 2025 باريس سان جيرمان فلامنجو
نرشح لكم
حضور ترامب في أبرز صور تشيلسي فوز على سان جيرمان والتتويج بكأس العالم للأندية ثلاثية مبكرة ضمن أبرز صور فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد صاروخية جواو بيدرو في أبرز صور مباراة تشيلسي وفلومينينسي تألق الثنائي جارسيا في أبرز صور فوز ريال مدريد على دورتموند ثنائية وتدخلات قوية ضمن أبرز صور فوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونيخ هدف عكسي ضمن أبرز صور فوز تشيلسي على بالميراس ثنائية جيراسي ضمن أبرز صور فوز دورتموند على مونتيري إثارة كبيرة في أبرز صور مانشستر سيتي والهلال السعودي
أخر الأخبار
كأس ملك إسبانيا – سقوط الكبار يتواصل.. ليفانتي وفيجو وإشبيلية وفياريال يودعون من دور الـ 32 3 ساعة | الدوري الإسباني
كأس الرابطة الإنجليزية – دربي لندن مؤكد.. ومانشستر سيتي ضد حامل اللقب 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
للعودة إلى لندن.. تياجو سيلفا يفسخ تعاقده مع فلومينينسي 4 ساعة | أمريكا
كأس عاصمة مصر - العتباني حكما لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - نيجيريا.. إضرابات تاريخية وسيناريو بيسيرو المكرر مع كيروش 4 ساعة | أمم إفريقيا
كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - بالم هيلز تستضيف بطولة العالم للرجال والسيدات في مايو المقبل 4 ساعة | رياضات أخرى
كأس ملك إسبانيا – ريال مدريد يتفادى مفاجأة تالافيرا ويعبر لدور الـ 16.. وتأهل أتلتيكو بنفس النتيجة 5 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو
/albums/12070/التتويج-ضمن-أبرز-لقطات-فوز-باريس-سان-جيرمان-بلقب-كأس-إنتركونتيننتال-2025