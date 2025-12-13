استقبال حافل لـ صلاح في أبرز صور فوز ليفربول على برايتون بالدوري الإنجليزي

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 19:29

استقبال حافل لـ صلاح في أبرز صور فوز ليفربول على برايتون بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ظهور مرموش ضمن أبرز صور لقاء مانشستر سيتي ضد الوداد احتفالات صلاح بجائزتيه وتتويج ليفربول بالدوري في أبرز صور التعادل مع بالاس احتفال مرموش في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي أبرز صور تجديد محمد صلاح لتعاقده مع ليفربول ظهور مرموش الأول وهدف ضمن أبرز صور لقاء مانشستر سيتي ضد تشيلسي أولى صور عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي احتفال صلاح في أبرز صور فوز ليفربول على إبسويتش أبرز صور حفل جوائز كاف في مراكش
أخر الأخبار
بمشاركة ربيعة.. العين إلى نهائي كأس الرابطة الإمارتية رغم الخسارة بثنائية دقيقة | الوطن العربي
بالمر: لم أصل لأفضل حالاتي بعد.. وأعمل على التعافي دون تسرع 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيكيتيكي: صلاح منحني كرة رائعة.. وكنت أبحث عن تسجيل هاتريك 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلوت: قرار عودة صلاح للمشاركة معنا كان سهلا.. ولن أفصح عما دار بيننا 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلوت: تعاقدنا مع إيكيتيكي بسبب ما قدمه أمام برايتون 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماريسكا: عودة بالمر تساعدنا على التسجيل 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) أوساسونا.. إلغاء الهدف 52 دقيقة | الدوري الإسباني
الهدف الأسرع وصناعة صلاح.. ليفربول يستعيد الانتصارات بثنائية في برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/albums/12066/استقبال-حافل-لـ-صلاح-في-أبرز-صور-فوز-ليفربول-على-برايتون-بالدوري-الإنجليزي