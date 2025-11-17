هدف مرموش وتألق شوبير في أبرز صور مباراة مصر وكاب فيردي

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 20:18

هدف مرموش في أبرز صور مباراة مصر وكاب فيردي
منتخب مصر مرموش
أخر الأخبار
طولان: أشركنا 8 لاعبين جدد ضد الجزائر.. وعمر فايد لاعب رائع 9 ساعة | منتخب مصر
التأهل والثأر.. ألمانيا إلى كأس العالم بسداسية في مرمى سلوفاكيا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
هولندا تضرب ليتوانيا برباعية وتتأهل إلى كأس العالم للمرة الـ 12 10 ساعة | الكرة الأوروبية
شوبير: أتدرب منذ فترة على ركلات الجزاء 10 ساعة | منتخب مصر
أكرم توفيق: لا يوجد شيء اسمه المنتخب الأول والثاني.. وأفتقد الأهلي 10 ساعة | الكرة المصرية
بنزيمة: فينيسيوس بإمكانه الحصول على الكرة الذهبية.. وقد أعود لريال مدريد بشرط واحد 10 ساعة | الكرة الأوروبية
حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب 11 ساعة | منتخب مصر
حسام حسن: استفدنا من مواجهتي أوزبكستان وكاب فيردي.. وأتمنى دعم المدرب الوطني 11 ساعة | منتخب مصر
