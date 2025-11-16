وفد الأهلي في عزاء محمد صبري نجم الزمالك الراحل

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 18:56

وفد الأهلي في عزاء محمد صبري نجم الزمالك الراحل
محمد صبري الزمالك الأهلي
نرشح لكم
مشاركة صلاح في أبرز صور خسارة مصر ضد أوزبكستان في كأس العين الدولية ريمونتادا سريعة في أبرز صور فوز مصر الثاني على الجزائر الثاني احتفالات حمراء في أبرز صور فوز الأهلي على الزمالك في السوبر المصري احتفال تريزيجيه في أبرز صور الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا مران الأهلي الأول في الإمارات استعدادا للسوبر المصري تألق محمود حمدي ضمن أبرز صور تعادل الأهلي مع المصري تألق ناصر ماهر في أبرز صور فوز الزمالك على طلائع الجيش هدفان في أبرز صور تعادل الزمالك والبنك الأهلي
أخر الأخبار
ضد كاب فيردي.. مرموش يسجل هدفه الدولي الثامن بقميص مصر 44 دقيقة | منتخب مصر
هالاند يكشف عن فعل من مانشيني حفزه لتسجيل هدفين ضد إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – مرعي وداري يشاركان في مران الأهلي ساعة | الدوري المصري
منتخب مصر الثاني يتعادل سلبيا مع الجزائر استعدادا لكأس العرب ساعة | منتخب مصر
في الجول يكشف مقترحان جديدان لنظام تصفيات أمم إفريقيا 2027 2 ساعة | الكرة الإفريقية
انتهت مباراة ودية – مصر (1) 2-0 (1) كاب فيردي.. فوز الفراعنة بركلات الترجيح 2 ساعة | الكرة المصرية
مران الزمالك - انتظام آدم كايد وتدريبات تأهيلية لربيع.. وتصعيد حارس فريق الشباب 2 ساعة | الكرة المصرية
جيسوس يرفض إراحة ثنائي النصر 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/albums/12051/وفد-الأهلي-في-عزاء-محمد-صبري-نجم-الزمالك-الراحل