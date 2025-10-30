هدفان في أبرز صور تعادل الزمالك والبنك الأهلي

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 22:07

هدفان في أبرز صور تعادل الزمالك والبنك الأهلي
الزمالك الدوري المصري البنك الأهلي
نرشح لكم
أبرز صور تعادل بتروجت ضد الأهلي احتفال عمر كمال وعبد القادر في أبرز صور مباراة الأهلي وإيجل نوار زيزو يسجل ويصنع في أبرز صور مباراة الأهلي ضد الاتحاد الظهور الأول لـ يس توروب عقب توليه مهمة تدريب الأهلي 4 أهداف وتأثر الشحات ضمن أبرز صور الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية احتفال ربيع وصلاح في أبرز صور تعادل الزمالك وغزل المحلة تألق الشحات في أبرز صور فوز الأهلي على الزمالك أهداف كثيرة في أبرز صور فوز بتروجت على المصري
أخر الأخبار
ما الجديد في كأس السوبر المصري؟ رابطة الأندية الإماراتية تجيب 8 ساعة | الكرة المصرية
رئيس اتحاد كرة اليد: أخبرنا اللاعبين أن هدفنا التتويج ببطولة العالم 8 ساعة | كرة يد
الأولى له.. الغازي حكما لمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش 8 ساعة | الدوري المصري
الثالثة لهما.. أمين عمر حكما لمباراة الأهلي ضد المصري 9 ساعة | الكرة المصرية
بكامل القائمة.. الخطيب رئيس الأهلي للدورة الثالثة على التوالي 9 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يبلغ فيريرا بقرار الإقالة ويفاوضه على قيمة فسخ العقد 9 ساعة | الدوري المصري
طُلب منه خوض السوبر.. في الجول يكشف موقف بن زكري من تدريب الزمالك 10 ساعة | الدوري المصري
سباليتي: لن أتوقف عن العمل لتدريبي نابولي لمدة موسم.. والفوز هو الأهم في يوفنتوس 10 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 4 خبر في الجول - توروب يفسر أسباب تراجع الأهلي.. ويطلب تدعيم 3 مراكز
/albums/12042/هدفان-في-أبرز-صور-تعادل-الزمالك-والبنك-الأهلي