أبرز صور تعادل بتروجت ضد الأهلي

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 21:13

هدف حامد حمدان في أبرز صور بتروجت والأهلي
الأهلي
نرشح لكم
احتفالات وإثارة في أبرز صور تأهل المصري على حساب الاتحاد الليبي احتفال عمر كمال وعبد القادر في أبرز صور مباراة الأهلي وإيجل نوار تألق الجزيري ضمن أبرز صور فوز الزمالك على ديكيداها زيزو يسجل ويصنع في أبرز صور مباراة الأهلي ضد الاتحاد عودة الجزيري للتسجيل وتألق بيزيرا في أبرز صور فوز الزمالك على ديكاداها صور من فوز الأهلي على إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا احتفال حمدي وتيفو ضمن أبرز صور فوز منتخب مصر ضد غينيا بيساو الظهور الأول لـ يس توروب عقب توليه مهمة تدريب الأهلي
أخر الأخبار
السعودية تواجه كوت ديفوار والجزائر استعدادا لكأس العرب 2025 2 دقيقة | الوطن العربي
شيكابالا يكشف حقيقة إجباره على الاعتزال 40 دقيقة | الكرة المصرية
صلاح ينافس على جائزة هدف شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد مفاوضات علي ماهر.. الاتحاد الليبي يعلن مدربه الجديد ساعة | الكرة المصرية
سان جيرمان يوضح إصابة دوي ومدة غيابه المحتملة ساعة | الكرة الأوروبية
سلة - الكشف عن جدول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط ساعة | كرة سلة
لأول مرة منذ 8 أشهر.. ليساندرو مارتينيز يشارك في تدريبات مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - توروب يفسر أسباب تراجع الأهلي.. ويطلب تدعيم 3 مراكز ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم 4 قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة
/albums/12041/أبرز-صور-تعادل-بتروجت-ضد-الأهلي