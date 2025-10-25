احتفال عمر كمال وعبد القادر في أبرز صور مباراة الأهلي وإيجل نوار

احتفالات وإثارة في أبرز صور تأهل المصري على حساب الاتحاد الليبي

تألق الجزيري ضمن أبرز صور فوز الزمالك على ديكيداها

زيزو يسجل ويصنع في أبرز صور مباراة الأهلي ضد الاتحاد

عودة الجزيري للتسجيل وتألق بيزيرا في أبرز صور فوز الزمالك على ديكاداها

صور من فوز الأهلي على إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا