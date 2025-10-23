هدف بيلينجهام ضمن أبرز صور فوز ريال مدريد على يوفنتوس

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 00:08

هدف بيلينجهام ضمن أبرز صور فوز ريال مدريد على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
هدف قاتل في أبرز صور مباراة برشلونة أمام باريس سان جيرمان تألق هالاند ودوكو في أبرز صور مباراة مانشستر سيتي ونابولي ثنائية كين ضمن أبرز صور بايرن ميونيخ ضد تشيلسي إبداع صلاح في أبرز صور مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد ضربتي مبابي في أبرز صور مباراة ريال مدريد أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا اللقب فرنسي.. خماسية تاريخية في أبرز صور فوز سان جيرمان على إنتر في نهائي أبطال أوروبا 3 أهداف ضمن أبرز صور باريس سان جيرمان ضد أرسنال إثارة كبيرة في أبرز صور فوز إنتر على برشلونة
أخر الأخبار
بن رمضان: حققنا الفوز وهو الأهم.. ونتحسن من مباراة لأخرى 3 ساعة | الدوري المصري
ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو 4 ساعة | آسيا
فان دايك: لا أشعر بالارتياح وعلينا التعامل مع الأمر 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خماسية دون صلاح.. ليفربول يكسر سلسلة الخسائر باكتساح فرانكفورت في دوري الأبطال 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بهدف بيلينجهام.. ريال مدريد يتفوق على يوفنتوس في أبطال أوروبا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري - تأكد غياب صلاح محسن عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 3 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/albums/12035/هدف-بيلينجهام-ضمن-أبرز-صور-فوز-ريال-مدريد-على-يوفنتوس