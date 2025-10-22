زيزو يسجل ويصنع في أبرز صور مباراة الأهلي ضد الاتحاد

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 18:17

زيزو يسجل ويصنع في أبرز صور مباراة الأهلي ضد الاتحاد
الاتحاد الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
عودة الجزيري للتسجيل وتألق بيزيرا في أبرز صور فوز الزمالك على ديكاداها صور من فوز الأهلي على إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا احتفال حمدي وتيفو ضمن أبرز صور فوز منتخب مصر ضد غينيا بيساو الظهور الأول لـ يس توروب عقب توليه مهمة تدريب الأهلي المران الأخير لمنتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي 4 أهداف وتأثر الشحات ضمن أبرز صور الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية احتفال ربيع وصلاح في أبرز صور تعادل الزمالك وغزل المحلة تألق الشحات في أبرز صور فوز الأهلي على الزمالك
أخر الأخبار
بن رمضان: حققنا الفوز وهو الأهم.. ونتحسن من مباراة لأخرى 4 ساعة | الدوري المصري
ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو 5 ساعة | آسيا
فان دايك: لا أشعر بالارتياح وعلينا التعامل مع الأمر 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خماسية دون صلاح.. ليفربول يكسر سلسلة الخسائر باكتساح فرانكفورت في دوري الأبطال 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بهدف بيلينجهام.. ريال مدريد يتفوق على يوفنتوس في أبطال أوروبا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري - تأكد غياب صلاح محسن عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 3 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/albums/12034/زيزو-يسجل-ويصنع-في-أبرز-صور-مباراة-الأهلي-ضد-الاتحاد