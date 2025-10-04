4 أهداف وتأثر الشحات ضمن أبرز صور الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية
السبت، 04 أكتوبر 2025 - 21:15
4 أهداف وتأثر الشحات ضمن أبرز صور الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية تصوير: محمد بيومي
نرشح لكم
احتفال ربيع وصلاح في أبرز صور تعادل الزمالك وغزل المحلة تألق الشحات في أبرز صور فوز الأهلي على الزمالك احتفال ماييلي في أبرز صور فوز بيراميدز على أهلي جدة بكأس إنتركونتينينتال تعادل قاتل في أبرز صور مباراة الزمالك ضد الجونة أهداف عديدة في أبرز صور فوز الأهلي على حرس الحدود رسالة من الجمهور للاعبين ضمن أبرز صور الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا طرد وإصابة وجهاز فني جديد ضمن أبرز صور إنبي ضد الأهلي استعادة صدارة الدوري في أبرز صور فوز الزمالك على المصري