احتفال ربيع وصلاح في أبرز صور تعادل الزمالك وغزل المحلة

4 أهداف وتأثر الشحات ضمن أبرز صور الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية

تألق الشحات في أبرز صور فوز الأهلي على الزمالك

احتفال ماييلي في أبرز صور فوز بيراميدز على أهلي جدة بكأس إنتركونتينينتال

تعادل قاتل في أبرز صور مباراة الزمالك ضد الجونة

أهداف عديدة في أبرز صور فوز الأهلي على حرس الحدود