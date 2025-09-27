أهداف كثيرة في أبرز صور فوز بتروجت على المصري

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 22:19

أهداف كثيرة في أبرز صور فوز بتروجت على المصري
المصري
نرشح لكم
تألق الشحات في أبرز صور فوز الأهلي على الزمالك تعادل قاتل في أبرز صور مباراة الزمالك ضد الجونة أهداف عديدة في أبرز صور فوز الأهلي على حرس الحدود رسالة من الجمهور للاعبين ضمن أبرز صور الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا طرد وإصابة وجهاز فني جديد ضمن أبرز صور إنبي ضد الأهلي استعادة صدارة الدوري في أبرز صور فوز الزمالك على المصري ظهور الرمادي الأول ضمن أبرز صور فوز البنك الأهلي على بتروجت قلب الطاولة في أبرز صور انتصار وادي دجلة على الزمالك
أخر الأخبار
سكاي تكشف فترة غياب أليسون المحتملة 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - لحل أزمة المستحقات.. هشام نصر يقرض الزمالك 25 مليون جنيه 9 دقيقة | الدوري المصري
بثنائية ماييلي.. بيراميدز يفوز على الجيش الرواندي ويضع قدما في دور الـ 32 من دوري الأبطال 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
عقوبات الدوري – إيقاف تريزيجيه وعبد الله السعيد من مباراة القمة 47 دقيقة | الدوري المصري
في بيان قوي.. فالفيردي يرد على تقارير توتر علاقته مع تشابي ألونسو ساعة | الدوري الإسباني
تصفيات كأس العالم - موعد انضمام ثلاثي السعودية المحترف تحضيرا لـ إندونيسيا ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - سام مرسي يفاضل بين 3 عروض ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – حسام حسن يستقر على قائمة المحترفين في منتخب مصر.. وينتظر موقف مرموش ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/albums/12021/أهداف-كثيرة-في-أبرز-صور-فوز-بتروجت-على-المصري