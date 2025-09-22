باريس يسيطر على الجوائز وغياب صلاح ضمن أبرز صور حفل الكرة الذهبية 2025

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 22:02

أبرز صور حفل الكرة الذهبية 2025
الكرة الذهبية
نرشح لكم
أبرز صور دربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون ثنائية كين ضمن أبرز صور بايرن ميونيخ ضد تشيلسي أبرز صور تقديم ألكسندر إيزاك في ليفربول حسرة جوارديولا في أبرز صور قمة مانشستر سيتي وتوتنام تألق هالاند في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون ريمونتادا في أبرز لقطات السوبر الأوروبي بين سان جيرمان وتوتنام ثلاثية مبكرة ضمن أبرز صور فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد ثنائية وتدخلات قوية ضمن أبرز صور فوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونيخ
أخر الأخبار
الكرة الذهبية - تعرف على كل جوائز حفل "بالون دور" 7 ساعة | الكرة الأوروبية
بالعلامة الكاملة.. نابولي يفوز بصعوبة على بيزا وينفرد بصدارة الدوري 7 ساعة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - للعام الثالث تواليا.. بونماتي أفضل لاعبة في العالم وسيطرة برشلونة 7 ساعة | الكرة الأوروبية
الودية الأخيرة.. منتخب مصر للشباب يفوز على نيو كاليدونيا بثلاثية 8 ساعة | منتخب مصر
الكرة الذهبية - الفرنسي السادس يعادل ميسي.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 8 ساعة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - بتواجد صلاح.. الكشف عن ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم 8 ساعة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 8 ساعة | الكرة الأوروبية
باريس سان جيرمان "الأفضل في العالم" يسقط أمام مارسيليا بعد 5 أعوام 8 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي
/albums/12016/باريس-يسيطر-على-الجوائز-وغياب-صلاح-ضمن-أبرز-صور-حفل-الكرة-الذهبية-2025