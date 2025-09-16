ضربتي مبابي في أبرز صور مباراة ريال مدريد أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

هدف قاتل في أبرز صور مباراة برشلونة أمام باريس سان جيرمان

تألق هالاند ودوكو في أبرز صور مباراة مانشستر سيتي ونابولي

ثنائية كين ضمن أبرز صور بايرن ميونيخ ضد تشيلسي

إبداع صلاح في أبرز صور مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد

اللقب فرنسي.. خماسية تاريخية في أبرز صور فوز سان جيرمان على إنتر في نهائي أبطال أوروبا