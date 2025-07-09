ثلاثية مبكرة ضمن أبرز صور فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 23:51

ثلاثية مبكرة ضمن أبرز صور فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025
باريس سان جيرمان ريال مدريد،روما كأس العالم للأندية 2025
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