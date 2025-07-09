ثلاثية مبكرة ضمن أبرز صور فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد
الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 23:51
ثلاثية مبكرة ضمن أبرز صور فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025
نرشح لكم
صاروخية جواو بيدرو في أبرز صور مباراة تشيلسي وفلومينينسي تألق الثنائي جارسيا في أبرز صور فوز ريال مدريد على دورتموند ثنائية وتدخلات قوية ضمن أبرز صور فوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونيخ هدف عكسي ضمن أبرز صور فوز تشيلسي على بالميراس ثنائية جيراسي ضمن أبرز صور فوز دورتموند على مونتيري إثارة كبيرة في أبرز صور مانشستر سيتي والهلال السعودي تألق أرياس ضمن أبرز صور فوز فلومينينسي على إنتر تألق جواو نيفيز في أبرز صور انتصار باريس سان جيرمان على إنتر ميامي