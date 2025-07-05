ثنائية وتدخلات قوية ضمن أبرز صور فوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونيخ
السبت، 05 يوليه 2025 - 21:30
ثنائية وتدخلات قوية ضمن أبرز صور فوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية 2025.
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