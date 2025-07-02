ثنائية جيراسي ضمن أبرز صور فوز دورتموند على مونتيري

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 06:00

ثنائية جيراسي ضمن أبرز صور فوز دورتموند على مونتيري
دورتموند مونتيري كأس العالم للأندية
نرشح لكم
إثارة كبيرة في أبرز صور مانشستر سيتي والهلال السعودي تألق أرياس ضمن أبرز صور فوز فلومينينسي على إنتر تألق جواو نيفيز في أبرز صور انتصار باريس سان جيرمان على إنتر ميامي توقف دام ساعتين ضمن أبرز صور مباراة بنفيكا ضد تشيلسي هدف باولينيو ضمن أبرز صور فوز بالميراس على بوتافوجو 7 أهداف ضمن أبرز صور فوز مانشستر سيتي على يوفنتوس رباعية ضمن أبرز صور فوز مونتيري على أوراوا ريد مشادة بعد نهاية اللقاء ضمن أبرز صور فوز إنتر على ريفر بليت
أخر الأخبار
لا زال مستمرا.. آرون رامسي إلى أونام بوماس المكسيكي دقيقة | أمريكا
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض لضم مصطفى محمد 10 دقيقة | الدوري المصري
عمر جابر لـ شيكابالا: أنت سلسلة تاريخية فخور إني حضرت كل أجزائها 33 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول الحالة الوحيدة للموافقة على رحيل وسام أبو علي 41 دقيقة | الدوري المصري
شيكابالا: كنت واثقا من التتويج بلقب الكأس.. وتعرضت للظلم بشأن ركلة الترجيح ضد الأهلي 53 دقيقة | الدوري المصري
ممدوح عباس: بكيت بسبب اعتزال شيكابالا.. وسأقيم مباراة اعتزاله وسأكون شريكا له ساعة | الدوري المصري
تقرير: عرض ضخم.. النصر يلقي بثقله للتعاقد مع مارتينيلي ساعة | سعودي في الجول
عمر جابر: شيكابالا ساهم في شعبية الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 2 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب 3 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري
/albums/11964/ثنائية-جيراسي-ضمن-أبرز-صور-فوز-دورتموند-على-مونتيري