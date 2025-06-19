انتصار منتخب مصر للشباب على البحرين لكرة اليد في بطولة العالم تحت 21 عاما

الخميس، 19 يونيو 2025 - 19:08

انتصار منتخب مصر للشباب على البحرين لكرة اليد في بطولة العالم تحت 21 عاما - تصوير محمد سعد
منتخب مصر للشباب لكرة اليد البحرين لكرة اليد بطولة العالم لكرة اليد
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