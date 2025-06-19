انتصار منتخب مصر للشباب على البحرين لكرة اليد في بطولة العالم تحت 21 عاما

أبرز صور مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد

التتويج باللقب ضمن أبرز صور فوز الأهلي بلقب السوبر المصري لكرة اليد

لقاء ماراثوني ضمن أبرز صور فوز الأهلي على الزمالك في سوبر الطائرة