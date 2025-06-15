تعادل ضمن أبرز صور الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية

الأحد، 15 يونيو 2025 - 02:56

تعادل ضمن أبرز صور الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية
الأهلي كأس العالم للأندية إنتر ميامي
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