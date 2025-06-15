تعادل ضمن أبرز صور الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية

الصفقات الجديدة ضمن أبرز صور الأهلي وباتشوكا

زيزو بقميص الأهلي في ميامي

ركلة شيكابالا الحاسمة والتتويج ضمن أبرز صور فوز الزمالك على بيراميدز في نهائي كأس مصر