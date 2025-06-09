رونالدو يقود منتخب البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 01:46

رونالدو يقود منتخب البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية
منتخب إسبانيا منتخب البرتغال دوري الأمم الأوروبية
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